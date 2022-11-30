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Автоцистерна с топливом попала в ДТП в Армении, произошла утечка

Автоцистерна с топливом попала в ДТП в Армении, произошла утечка

Автомобильная цистерна с дизельным топливом опрокинулась на трассе Сисиан-Ереван, рассказали в пресс-службе МЧС Армении.

В 17:20 в центр кризисного управления поступил сигнал об аварии. На место событий направился боевой расчет пожарных-спасателей.

Они выяснили, что автоцистерна Volvo, везшая 23 т дизеля, выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

Бывший за рулем гражданин Ирана был доставлен в медцентр Сисиана.

Спасатели нашли утечку топлива. Они обесточили автомобиль и установили дежурство.

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