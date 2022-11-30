Каладзе выиграл суд против журналистки и телеканала

30 ноя. 19:21

Грузинский оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" и журналистка Майя Мамулашвили должны будут выплатить мэру Тбилиси Кахе Каладзе 15 тыс лари (около $5,5 тыс) как компенсацию за моральный ущерб. Такое решение принял Тбилисский городской суд.

Глава грузинской столицы подал в суд 20 июня из-за слов Мамулашвили в эфире "ТВ Пирвели" о том, что он якобы получил "60 миллионов только с одного тендера".

Каладзе потребовал от телеканала и журналистки, чтобы "публично распространенная дезинформация" была опровергнула. Тбилисский мэр также захотел получить 100 тыс лари (более $37 тыс) в качестве компенсации за моральный ущерб.

Суд решил удовлетворить иск частично. Мамулашвили также придется публично опровергнуть распространенные ей ложные сведения, передает Sputnik Грузия.

Адвокаты "ТВ Пирвели" намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.