Глава МИД Азербайджана сообщил о невыполнении Ереваном взятых на себя обязательств

30 ноя. 18:56

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и других соглашений.

"Несмотря на усилия и предложения Азербайджана по продвижению мирной повестки, Армения не выполняет свои обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления 2020 года и других соглашений между лидерами Азербайджана и Армении, препятствуя процессу нормализации и установлению прочного мира в регионе", - цитирует его пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава ведомства напомнил о важности выполнения Ереваном своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в частности его девятого пункта, добавив, что открытие всех транспортных коммуникаций сыграет положительно скажется на развитии региона.