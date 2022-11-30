Чем декабрьский саммит Азербайджана, Туркменистана и Турции важен для России

В начале декабря планируется саммит Турция – Азербайджан -Туркменистан. Местом проведения встречи на высшем уровне была выбрана национальная туристическая зона "Аваза" в городе Туркменбаши. Так как в Туркменистан приедут сразу два президента - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган - подготовка ведется активная. Это будет знаковый саммит, поскольку первая трехсторонняя встреча в таком формате прошла в 2015 году и далее откладывалась по разным причинам.

Одним из наиболее актуальных вопросов, которые Эрдоган намерен обсудить с лидерами Азербайджана и Туркменистана, будет создание на территории Турции крупного газового хаба, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.

Эта инициатива была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным в октябре. До конца года стороны намерены определиться с "дорожной картой", старт работ по проекту планируется в начале следующего года.

На днях в Анкаре Эрдоган и вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов обсуждали подготовку к предстоящему саммиту. Но, поскольку встреча была закрытой для прессы, подробностей немного.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после переговоров с туркменским коллегой анонсировал визит в Турцию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в начале следующего года. Вчера состоялся еще один телефонный разговор между Чавушоглу и Мередовым, в ходе которого вновь обсуждалась подготовка к саммиту Азербайджана, Турции и Туркменистана. До этого дипломаты созванивались 23 ноября. Вчера же Чавушоглу по телефону обсудил предстоящий саммит с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В рамках подготовки ко встрече на высшем уровне проходят также встречи министров иностранных дел, транспорта и энергетики стран, идет работа над документами, подписание которых планируется в ходе встречи.

Сегодня стало известно, что Байрамов 5 декабря посетит с рабочим визитом Москву, где пройдет его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, сообщается о приезде главы МИД Туркменистана Рашида Мередова в Москву 6 декабря для участия в заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также для проведения переговоров с Лавровым. Поскольку заявленная повестка переговоров глав МИД включает в себя рассмотрение региональных вопросов, скорее всего, будет обсуждаться и саммит лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции в разрезе сотрудничества каждой из трех стран с Россией.

Ранее член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов сообщил, что российские нефтегазовые компании могут получить возможность для развития в Азербайджане и Туркменистане как в "дружественных странах".

Более того, российская компания ЛУКОЙЛ выражала заинтересованность в том, чтобы стать оператором азербайджано-туркменского газового проекта на Каспийском море "Достлуг". Эту информацию подтвердил и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. От такого сотрудничества выиграли бы все стороны, поскольку у ЛУКОЙЛА уже есть опыт разработки шельфа Каспийского моря и необходимая инфраструктура. После того, как разногласия Азербайджана с Туркменистаном в вопросе разведки и разработки углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" были улажены в 2021 году, возвращение в проект ЛУКОЙЛА выглядит логичным.