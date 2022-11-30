Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам

30 ноя. 18:40

Министерство финансов России полностью выплатило в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Национальный расчетный депозитарий, выполняющий роль платежного агента по еврооблигациям, получил деньги для выплаты купонного дохода по выпуску на сумму 4,3 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн).

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - подчеркнули в Минфине.