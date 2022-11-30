РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сборная Ирана по футболу лишилась наставника

Сборная Ирана по футболу лишилась наставника

Португальский специалист Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана после вылета команды из чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом он сообщил в соцсетях.

Кейруш вернулся на должность наставника иранской команды в сентябре 2022 года. Ранее он тренировал сборную с 2011 по 2019 год. Также он находился у руля мадридского "Реала" и лиссабонского "Спортинга", сборных Португалии, Колумбии и Египта.

Напомним, 29 ноября Иран проиграл команде США со счетом 0:1 и покинул чемпионат мира, не сумев выйти из группы.

770 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version