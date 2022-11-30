Сборная Ирана по футболу лишилась наставника

30 ноя. 18:34

Португальский специалист Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана после вылета команды из чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом он сообщил в соцсетях.

Кейруш вернулся на должность наставника иранской команды в сентябре 2022 года. Ранее он тренировал сборную с 2011 по 2019 год. Также он находился у руля мадридского "Реала" и лиссабонского "Спортинга", сборных Португалии, Колумбии и Египта.

Напомним, 29 ноября Иран проиграл команде США со счетом 0:1 и покинул чемпионат мира, не сумев выйти из группы.