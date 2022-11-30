Экс-министр туризма Ставрополья встретит Новый год за решеткой

30 ноя. 17:46

Бывший глава Минтуризма Ставрополья Кирилл Реут останется под стражей до 2 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя.

По версии следствия, 17 июня 2021 года ведомство заключило госконтракт на проведение фестиваля фейерверков "PyroFivePeaks 2021" за 62,95 млн рублей. Реут поручил своему помощнику подписать договор об оплате услуг, которые фактически не были оказаны.

Руководитель министерства стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Сумма ущерба составила 25,18 млн рублей.

Общий срок содержания под стражей для Реута - 11 месяцев и 28 суток.