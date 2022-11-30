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Санкт-Петербург и Ташкент будут вместе развивать туризм

Санкт-Петербург и Ташкент будут вместе развивать туризм

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Главное управление туризма и культурного наследия Ташкента подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути", сообщает Sputnik Узбекистан.

Как рассказала представитель конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга Мария Помазанова, города планируют наладить контакты между субъектами туристской индустрии, содействовать организации групповых и индивидуальных туров.

Кроме того, стороны будут взаимодействовать в вопросах подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров, развивать сотрудничество в сфере маркетинга и продвижения продуктов индустрии гостеприимства.

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