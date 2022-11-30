Мантуров, Памфилова и Меликов оказались под британскими санкциями

30 ноя. 17:37

Великобритания внесла еще 22 пукта в санкционный список по России, такое сообщение распространил МИД королевства.

Под рестрикциями оказались вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Центризбиркома Элла Памфилова, директор ФСИН Аркадий Гостев.

Кроме того, в "черный список" попали несколько глав регионов. Это глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, Ростовской области - Василий Голубев, глава Калмыкии Бату Хасиков и другие.

Санкции введены и в отношении военных комиссаров некоторых субъектов.