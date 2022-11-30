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Армянский незаконный вооруженный отряд обстрелял азербайджанские позиции

Армянский незаконный вооруженный отряд обстрелял азербайджанские позиции

Члены армянского НВФ сегодня днем обстреляли позиции азербайджанской армии, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

С 14:40 до 15:50 члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Агдамского районов.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - отметили в министерстве.

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