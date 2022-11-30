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«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»

«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»

Петербургский «Зенит» проведет контрольный матч с иранским «Сепаханом». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале.

«Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане. «Сепахан» из Исфахана – пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее стало известно, что футболистов «Зенита» и московского «Спартака» дисквалифицируют на шесть матчей за участие в драке по ходу матча шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

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