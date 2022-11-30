Властям Ростова предстоит выкупить земли аэропорта у арендаторов

30 ноя. 16:48

Донским властям на выкуп земель старого аэропорта Ростова в районе проспекта Шолохова может потребоваться огромная сумма, рассказал в эфире "Дон-24" министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгений Осыченко.

"Мы расторгаем договоры аренды земельных участков, а саму недвижимость изымаем. Сейчас заканчиваем оценку и направим владельцам проекты договора. Я не знаю, сколько это будет стоить. Сами для себя мы так прикидывали ориентир, что общая стоимость этих объектов где-то порядка одного миллиарда рублей", - рассказал министр, передает "АиФ-Ростов".

Планируется, что на этой территории после ее застройки будут не только жилые дома, но и поликлиники, школы и детские сады, а также парки и скверы. Даже есть мысль разместить здесь правительственный квартал: "У нас не все министерства удачно расположены", - отметил Евгений Осыченко, добавив: также здесь могут появиться культурные объекты: филармония либо концертный зал, а также библиотека для слепых и спортивные объекты. На южную часть территории уже готов проект планировки.