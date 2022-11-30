В Ставрополе устраняют последствия разгула стихии

30 ноя. 16:30

Порывы ветра в Ставрополе в достигали 25м/с, спасатели и коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности.

В настоящее время дежурные бригады Ставрополя круглосуточно занимаются устранением последствий сильного ветра.

Как отмечает «Ставропольская правда», на телефон ЕДДС только в ночь с 29 на 30 ноября поступило 66 обращений, большая часть которых связаны с падением деревьев. «Зафиксировано 4 случая повреждения припаркованных машин, без пострадавших. Ночью из-за оборванных ЛЭП, аварийного отключения фидеров без света оказались более 4 тысяч абонентов. К утру, подача электроэнергии была полностью восстановлена», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в ликвидации последствий стихии в городе задействованы 87 человек и 28 единиц техники.