Паромы Керченской переправы заработали после шторма

30 ноя. 16:29

Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки из-за шторма, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

"По состоянию на 15:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Напомним, накануне штормовой ветер привел к остановке работы Керченской паромной переправы, в ожидании возобновления ее работы со стороны Крыма и Кубани скопились сотни большегрузов, - сообщил ранее Минтранс РФ.