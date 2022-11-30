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Паромы Керченской переправы заработали после шторма

Паромы Керченской переправы заработали после шторма

Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки из-за шторма, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

"По состоянию на 15:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Напомним, накануне штормовой ветер привел к остановке работы Керченской паромной переправы, в ожидании возобновления ее работы со стороны Крыма и Кубани скопились сотни большегрузов, - сообщил ранее Минтранс РФ.

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