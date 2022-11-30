Ставрополье нарастит экспорт продукции химпрома в Иран

30 ноя. 16:20

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Экспорт продукции химической промышленности из Ставропольского края в Иран вырос вдвое в 2022 году по сравнению с 2021-м, информирует пресс-служба краевого Минэкономразвития.

"Иран - одно из наших перспективных направлений, которое мы планируем развивать. В 2022 году экспорт ставропольских товаров в Исламскую Республику составил $8,3 млн. Следует отметить, что экспорт продукции химической промышленности по сравнению с прошлым годом уже вырос почти в два раза и составили $111 тыс. против $59 тыс. в 2021 году", - цитирует пресс-служба главу краевого Минэкономразвития Дениса Полюбина.

Кроме продукции химической промышленности, Ставрополье поставляет в Иран продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь.