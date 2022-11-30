Экотехнопарк на Ставрополье сможет перерабатывать отходы со всего СКФО

30 ноя. 15:47

В наступающем 2023 году в ставропольском Невинномысске стартует строительство экотехнопарка, запланированная мощность которого позволит перерабатывать твердые коммунальные отходы всего Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщил сегодня в ходе видеосовещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы приняли решение о формировании на территории города Невинномысска производства из вторичного сырья, производства закрытого цикла - порядка 2 млн т. Цифра не случайна – здесь мы переработаем практически полностью твердые коммунальные отходы, которые образуются в СКФО", - рассказал глава Ставрополья, передает ТАСС.

Создание экопромышленного парка в Невинномысске обойдется государству более чем в 920 млн рублей. Земельный участок под него уже выделен, сейчас ведется проектирование. "Хорошая логистика, центр СКФО и ЮФО, небольшое расстояние до курортов Архыз, Эльбрус, Кавказские Минеральные Воды. Это нам позволит уменьшить количество выбросов, сократить все свалки, которые мы имеем на этих курортах", - отметил Владимиров.

Напомним, постановление о строительстве в восьми регионах России пилотных экопромышленных парков ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.