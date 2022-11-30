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Столтенберг: НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая

Столтенберг: НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая

Государства - члены НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая и других "авторитарных режимов", заявил  генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня министры рассмотрели амбициозное военное развитие Китая, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

Далее Столтенберг отметил, что "мы, конечно продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны быть осведомлены о наших зависимостях, снижать наши уязвимости и управлять рисками", передает ТАСС.

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