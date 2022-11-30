Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с туркменским коллегой

30 ноя. 15:28

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов во вторник, 6 декабря проведут переговоры в Москве, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана, который прибывает в Россию для участия в 12 заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству", - рассказала Захарова, передает РИА Новости.

Стороны планируют обсудить ключевые темы российско-туркменского сотрудничества, актуальные вопросы региональной, международной повестки дня, а также взаимодействие двух стран в многосторонних форматах: СНГ, Центральная Азия + Россия, Каспийская пятерка и ООН.