Завтра на курорте "Роза Хутор" открываются подъемники и аттракционы

30 ноя. 15:03

В преддверии зимнего сезона 2022-2023 завтра, 1 декабря, после плановой профилактики для гостей курорта "Роза Хутор" откроются канатные дороги и некоторые аттракционы.

На курорте заработают канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес" и "Кавказский Экспресс". Также до 15:45 можно будет подняться на смотровую площадку на Роза Пик и полюбоваться заснеженными горными вершинами. Здесь возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост, - передает портал Юга.ру.

Также завтра в Горной Олимпийской деревне откроют аттракцион "Родельбан" - управляемые горные сани, на приличной скорости скользящие вниз по рельсовому треку длиной 1350 метров. Это самое востребованное развлечение в горах Сочи.