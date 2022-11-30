Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легковушек в сельском поселении Али-Юрт, информирует пресс-служба республиканского управления МЧС.
«Столкнулись два легковых автомобиля – „Лада Калина“ и „Лада Приора“. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, двое погибли на месте», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время пострадавшие находятся в Ингушской республиканской клинической больнице. Обстоятельства ЧП выясняются.
Авария унесла две жизни в Ингушетии
Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легковушек в сельском поселении Али-Юрт, информирует пресс-служба республиканского управления МЧС.
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