РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Авария унесла две жизни в Ингушетии 

Авария унесла две жизни в Ингушетии 

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легковушек в сельском поселении Али-Юрт, информирует пресс-служба республиканского управления МЧС. 
«Столкнулись два легковых автомобиля – „Лада Калина“ и „Лада Приора“. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, двое погибли на месте», - говорится в сообщении. 
Уточняется, что в настоящее время пострадавшие находятся в Ингушской республиканской клинической больнице. Обстоятельства ЧП выясняются.

815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version