Авария унесла две жизни в Ингушетии 

30 ноя. 14:57

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легковушек в сельском поселении Али-Юрт, информирует пресс-служба республиканского управления МЧС.

«Столкнулись два легковых автомобиля – „Лада Калина“ и „Лада Приора“. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, двое погибли на месте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время пострадавшие находятся в Ингушской республиканской клинической больнице. Обстоятельства ЧП выясняются.