РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Вопрос с дальнейшим финансированием Прикаспийской ОЭЗ будет решен в 2023 году

Вопрос с дальнейшим финансированием Прикаспийской ОЭЗ будет решен в 2023 году

Решение о дальнейшем финансировании Прикаспийской особой экономической зоны (ОЭЗ) будет принято в 2023 году. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Решение о дальнейшем финансировании [Прикаскийской ОЭЗ] мы договорились принять по завершению первого этапа. То есть, скорее всего, надо будет в 2023 году уже в бюджете на 2024-2026 годы закладывать средства", - цитирует его ТАСС.

Решетников подчеркнул, что работы идут по графику, поэтому портовые мощности в Прикаспийской ОЭЗ развиваются. 

860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version