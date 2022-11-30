Вопрос с дальнейшим финансированием Прикаспийской ОЭЗ будет решен в 2023 году

30 ноя. 14:43

Решение о дальнейшем финансировании Прикаспийской особой экономической зоны (ОЭЗ) будет принято в 2023 году. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Решение о дальнейшем финансировании [Прикаскийской ОЭЗ] мы договорились принять по завершению первого этапа. То есть, скорее всего, надо будет в 2023 году уже в бюджете на 2024-2026 годы закладывать средства", - цитирует его ТАСС.

Решетников подчеркнул, что работы идут по графику, поэтому портовые мощности в Прикаспийской ОЭЗ развиваются.