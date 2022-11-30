Жители Ставрополья стали лидерами в России по вакцинации от гриппа

30 ноя. 14:40

Медики Ставрополья почти полностью выполнили план по вакцинации жителей края от гриппа, - сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Задача по противоинфекционным прививкам к началу зимы реализована на 94%. Всего на Ставрополье должны вакцинировать более 1,3 млн человек, а это 47% от общего числа местных жителей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Лидирует по показателям иммунизации взрослых Минераловодский округ, в котором привили от гриппа более 40,3 тыс жителей.

Вакцинация помогает существенно снизить уровень заражения инфекцией, и особенно важно прививаться именно до начала сезонной циркуляции вируса, - рассказала главврач Минераловодской районной больницы Ирина Ершова.