В Чечне продолжается восстановление лесов

30 ноя. 14:36

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Саид-Магомед Темирханов сообщил о том, что с начала года в республике провели лесовосстановительные работы на площади 699 гектаров.

«В рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“ на территории Чеченской Республики проведены лесовосстановительные работы на площади 699 гектаров. <> На текущий год все показатели по выполнению мероприятий, которые предусмотрены в рамках проекта „Сохранение лесов“, обеспечены на 125%», - сказал он.

Темирханов отметил, что, в частности, в регионе провели работы по искусственному лесовосстановлению на площади 25 га, комбинированное лесовосстановление провели на 54 га, естественное – на 600 га, а лесоразведение – на 20 га. Общая площадь земель лесного фонда Чечни сейчас составляет 352,7 тысячи гектаров