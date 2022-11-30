Си Цзиньпин посетит китайско-арабский саммит в Эр-Рияде 9 декабря - источник

30 ноя. 14:30

Саудовская Аравия планирует провести китайско-арабский саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпин 9 декабря, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Reuters.

Планируется, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Эр-Рияд 7 декабря, сообщили Reuters два осведомленных источника. Министерство иностранных дел Китая пока официально не подтвердило информацию о датах визита.

По словам дипломатов, приглашения на китайско-арабский саммит были разосланы лидерам Ближнего Востока и Северной Африки.

Ожидается, что китайская делегация подпишет со странами Персидского залива и другими арабскими государствами десятки соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере энергетики, безопасности и инвестиций, заявили арабские дипломаты.

"Уровень представительства зависит от каждой страны, но ожидается участие многих арабских лидеров, по крайней мере министров иностранных дел в некоторых случаях", - добавил один из арабских дипломатов.