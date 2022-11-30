Наставник сборной Ирана подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022  

30 ноя. 13:57

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш оценил выступление своих подопечных на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Напомним, накануне сборная Ирана уступил команде США в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 и не смогла выйти в 1/8 финала. Иранцы завершили турнир на 3-ем месте.



"Первый тайм лучше провёл соперник, а второй тайм - мы. Но наша игра в защите была недостаточно хорошей", - поведал португальский специалист.

Он подчеркнул, что вылет с мирового первенства - это конец мечте. "Но теперь нам нужно думать о дальнейших шагах", - заключил Кейруш.