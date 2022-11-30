Путин анонсировал снижение уровня бедности

30 ноя. 14:27

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что уровень бедности в РФ по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. По его словам, эту позитивную динамику нужно сохранить.

"По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", - сказал он в ходе совещания с правительством РФ.

Далее Путин отметил, что в 2022 году Кабмин принял ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет.