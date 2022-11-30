Турция вошла в топ-5 стран G20 по росту экономики

30 ноя. 14:15

Турция вошла в пятерку стран "двадцатки" (G20) по темпам роста экономики, и это особо примечательно на фоне сохранения опасений относительно глобальной рецессии, - сообщил сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"В третьем квартале текущего 2022 года ВВП Турции вырос на 3,9%, что позволило стране войти в пятерку лидеров G20 по темпам его роста. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным и страна успешно вступит в 2023 год", - сказал Эрдоган в Анкаре на встрече с региональными представителями возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Показатели роста экономики Турции подтверждают успешность проводимой властями экономической политики.

"Наша экономика выросла в третьем квартале на 3,9%. Рост за девять месяцев составил 6,2%. Мы планируем закрыть этот год ростом экономики в 5%, что предусмотрено программой среднесрочного развития страны, и таким образом пополним список стран с наиболее динамичным развитием экономики", - По заявил глава Минфина страны Нуреддин Небати.

По данным национального института статистики Турции, наибольший рост показали финансовый и страховой секторы - 21,6%. Валовой внутренний продукт Турции в текущих ценах в третьем квартале вырос на 120,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 трлн 258 млрд 168 млн турецких лир, или $241,523 млрд.

Во втором квартале темпы роста экономики Турции составили 7,7%.