Волгоградские спасатели потушили пожар в городской промзоне

30 ноя. 14:09

Волгоградские спасатели ликвидировали крупный пожар в складских помещениях, расположенных в Кировском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 12:50 пожар в двухэтажном кирпичном здании на площади 1500 кв м ликвидирован полностью. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Для тушения огня был привлечен пожарный поезд, 104 человека и 33 единицы спецтехники. Прокуратура назвала возможной причиной пожара воспламенение пластиковой крошки.

На месте пожара работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причины его возникновения.