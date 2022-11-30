30 ноя. 14:04

В Казахстане зарегистрирована новая экологическая партия «Байтак».

"В соответствии со статьей 10 Закона "О политических партиях" министерством юстиции зарегистрировано общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ", - сообщает Минюста Казахстана.

Уточняется, что основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 24 сентября 2022 года, а также документы, представленные в порядке, определенной статьей 6-10 Закона "О политических партиях".

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