"Ничего личного": Эрдоган мирится с Египтом и Сирией

Турция возвращается к прежнему курсу внешней политики "ноль проблем с соседями". Следующая на очереди Сирия. Почему Анкара решила заняться облагораживанием своего внешнего контура и почему ее соседи идут ей навстречу?

С началом "арабской весны" Турция начала проводить пассионарную и очень активную политику на Ближнем Востоке. Она поддерживала революционные силы и помогала сторонникам "политического ислама" прийти к власти в Египте, Ливии, Сирии и других странах региона. Не было ни одного конфликта, к которому Анкара не имела отношения. В Сирии Эрдоган поддержал оппозицию и провел военные операции против курдских боевиков. В Ливии защитил Правительство национального согласия и отправкой армии предотвратил захват Триполи генералом Хафтаром. Когда Саудовская Аравия, ОАЭ и их союзники объявили Катару блокаду, именно Турция спасла Доху и отправила ей войска и продовольствие.

Из-за поддержки партий "политического ислама" на Ближнем Востоке и использования силы для этой цели Турция серьезно испортила отношения с ведущими странами региона. Саудовская Аравия, Эмираты, Египет, не говоря о президенте Сирии Башаре Асаде, занялись "холодной войной" с Анкарой. Конечно, эта коалиция не была способна как-то угрожать безопасности Турции, ведь у них самих было немало проблем. Саудовская Аравия и ОАЭ противостояли Ирану, Египет был занят экономическими вопросами, Асад даже при поддержке Ирана и России не мог состязаться с турецкой армией в Идлибе. Кроме того, несмотря на наличие общего соперника, единства между Саудовской Аравией, Эмиратами и Асадом не было. Саудиты и эмиратцы разошлись по Йемену, а Асада официально никто не признавал.

В то же время ухудшение отношений вредило всем - как Турции, так и противостоявшей ей арабской коалиции. Нагрянувшая в 2020 году пандемия поставил мировую экономику в очень сложное положение. Курс лиры пошел вниз, цены на нефть обвалились, из-за чего на Ближнем Востоке снизилась военная активность. Именно тогда Турция и начала делать существенные шаги по нормализации отношений с соседями. В мае 2021 года Эрдоган отправил дипломатическую делегацию в Египет. Уже осенью правитель ОАЭ Мухаммед Бен Заид впервые за 9 лет посетил Анкару. Эмиратцы пообещали вложить $10 млрд в турецкую экономику, что стало весьма сильной поддержкой для тонущей лиры. В следующем 2022 году турки приняли наследного принца Саудовской Аравии. По некоторым данным, саудиты пообещали разместить $5 млрд в Центробанке Турции.

Буквально на днях состоялась первая встреча египетского президента Ас-Сиси с Эрдоганом, и это настоящая сенсация, учитывая, что турецкие власти обвиняли Ас-Сиси в незаконном свержении и даже убийстве экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, лидера запрещенной в России организации "Братья-мусульмане". Еще до этой встречи Анкара начала подготовительную работу и ограничила работу египетских оппозиционных газет в Турции. В своем стремлении вернуться к политике "ноль проблем с соседями" Эрдоган сумел найти общий язык с еще одной страной - Израилем. В марте этого года президент Израиля впервые за 15 лет посетил турецкую землю.

Кульминацию этого процесса мы наблюдаем прямо сейчас. На днях Эрдоган заявил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией. Под Сирией подразумеваются, конечно же, не курдские боевики или оппозиция, которая и так под крылом у Турции, а Башар Асад, президент, которого десять лет назад Турция объявляла диктатором и обещала свергнуть. Подготовительная работа здесь тоже идет давно. Пару лет назад турецкие спецслужбы проводили переговоры с сирийскими коллегами, а на встрече в Самарканде в рамках ШОС Эрдоган заявил, что было бы не плохо, если бы в Самарканд приехал Асад и стороны обсудили разногласия лично.

На первый взгляд довольно неожиданные изменения и трансформации на деле являются вполне логичными и обоснованными. Про экономические причины было сказано выше. Все страны региона понимают, что сейчас, особенно когда идет конфликт на Украине, не время для санкций и конфронтации. Надо думать об экономике, иначе вторая "арабская весна" неизбежна. Во-вторых, в США уже новая власть. Если Трамп был готов общаться даже с автократами, то Байден испортил отношения со всеми - и с Турцией, и с Саудовской Аравией, и с Эмиратами. Ну и в последних, надо понимать что это Ближний Восток. Конфликт накануне может завтра смениться сотрудничеством, так как все зависит от интересов и выгоды. Как говорится, ничего личного, только бизнес.