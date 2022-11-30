Еще один объект нематериального культурного наследия Турции внесен в список ЮНЕСКО

30 ноя. 13:36

"Традиционная Ахлатская каменная кладка", представленная Турцией, была внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, нуждающегося в срочной охране, сообщили в министерстве иностранных дел Турции, как передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Анатолийское агентство.

В ведомстве отметили, что теперь в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО содержится 22 элемента турецкой культуры.

"Мы продолжим повышать осведомленность о наших традиционных искусствах, являющихся семейной реликвией, с целью их популяризации и сохранения", - указано в сообщении МИД Турции.

Техника "традиционной ахлатской каменной кладки" применялась в Турции на протяжении тысячелетий при создании сооружений, в первую очередь в городе Ахлат восточной провинции Битлис, расположенной на берегу озера Ван.

В Рабате, столице Королевства Марокко, 28 ноября начала работу 17-я сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сессия продлится до 3 декабря.