Непогода вновь собирает очереди грузовиков на Кубани

30 ноя. 13:33

Непогода, закрывшая Керченскую паромную переправу, спровоцировала появление новой очереди большегрузов, образовавшейся в Краснодарском крае, - сообщает оперштаб региона.

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич на сегодняшний день находятся 265 машин, 125 из которых - большегрузы. Это фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На стоянке дежурят волонтеры, есть пункт обогрева, организовано все необходимое для водителей и пассажиров, а при необходимости принять транспорт готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в порту Кавказ.

С улучшением погодных условий паромы возобновят работу, - подчеркнули в оперштабе.