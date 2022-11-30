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Непогода вновь собирает очереди грузовиков на Кубани

Непогода вновь собирает очереди грузовиков на Кубани

Непогода, закрывшая Керченскую паромную переправу, спровоцировала появление новой очереди большегрузов, образовавшейся в Краснодарском крае, - сообщает оперштаб региона.

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич на сегодняшний день находятся 265 машин, 125 из которых - большегрузы. Это фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На стоянке дежурят волонтеры, есть пункт обогрева, организовано все необходимое для водителей и пассажиров, а при необходимости принять транспорт готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в порту Кавказ.

С улучшением погодных условий паромы возобновят работу, - подчеркнули в оперштабе.

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