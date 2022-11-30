В Москве не будут вводить обязательное ношение школьной формы

30 ноя. 13:15

Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, уточнив, что у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения,

"Единого решения в Москве о введении школьной формы мы не планируем, и далеки даже от реализации, от замысла, однако у школ есть право, и очень многие школы этим воспользовались, исключительно по согласованию со всем родительским сообществом, это происходит через утверждение управляющим советом, в некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма", - рассказал он в ходе пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".