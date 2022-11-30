Распад Ирана спровоцирует Гражданскую войну - Максим Шевченко

30 ноя. 13:02

Российский журналист, политик Максим Шевченко принял участие в специальном проекте Эльмара Гусейнова «Точка Кипения». Ключевой темой стал внутри-политический кризис в Иране и его последствия для региона. Мы предлагает вашему вниманию отрывки наиболее ярких высказываний Максима Леонардовича. Продолжение беседы смотрите на: сайте «Вестник Кавказа» https://vestikavkaza.ru/ youtube-канале VestnikKavkaza - https://www.youtube.com/channel/UCZv9xLUA0ATTACaf7oPDrxQ youtube-канале «Точка кипения» - https://www.youtube.com/@user-hw9cr6vh8h