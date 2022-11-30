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Президенты России и Узбекистана поговорили о расширении сотрудничества

Президенты России и Узбекистана поговорили о расширении сотрудничества

В среду, 30 ноября, состоялся телефонный разговор президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
 
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Узбекистана и России.
 
Главы государств выразили удовлетворение продолжающимися активными контактами на разных уровнях, а также отметили набирающую обороты совместную плодотворную работу по реализации договоренностей на высшем уровне.

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