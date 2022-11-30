Президенты России и Узбекистана поговорили о расширении сотрудничества

30 ноя. 12:54

В среду, 30 ноября, состоялся телефонный разговор президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.



В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Узбекистана и России.



Главы государств выразили удовлетворение продолжающимися активными контактами на разных уровнях, а также отметили набирающую обороты совместную плодотворную работу по реализации договоренностей на высшем уровне.