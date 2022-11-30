Стало известно, почему новогодние туры в Египет не выросли в цене

30 ноя. 12:46

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров на новогодние каникулы в Египет не изменилась в связи с большим количество рейсов, пишет РИА Новости.

Спрос на путевки в Египет на Новый год среди россиян высок. "Из-за того, что увеличился объем перевозки, цены не повысились, хотя и существенного снижения тоже не произошло - в пределах 5-7%", - рассказала она на полях открывшейся в Ташкенте международной туристический ярмарки.

Ломидзе отметила, что согласно прогнозам, путевки должны были подорожать на 15%, этого не случилось. "Поэтому мы будем считать, что это практически снижение", - заявила глава АТОР.

Египет входит в топ-3 популярных зарубежных направления на новогодние каникулы наряду с Турцией и ОАЭ.