В Астраханскую область прибыла первая партия новых больших автобусов

30 ноя. 12:32

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставила в Астраханскую область 29 новых современных автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"29 новых современных автобусов большого класса Volgabus-5270 предназначены для обслуживания шести пассажирских маршрутов в Астраханской агломерации. В ноябре в ходе Транспортной недели в Москве встречались с генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом, договорились о поставке в лизинг по плану БКД в 2022 году 94 автобусов большого класса", - написал Бабушкин.

Новые автобусы на 100% закроют потребности Астраханской агломерации в транспорте большой вместимости и на 20% - от общего количества необходимого автотранспорта.

Передача еще 65 автобусов состоится до конца этого года.

"Запуск маршрутной сети состоится в январе 2023 года и будет поэтапным", - добавил глава региона.