Москвичей ждут морозные выходные

30 ноя. 12:24

Согласно прогнозам синоптиков, столбики столичных термометров в выходные застынут на отметке в минус 10 градусов. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, уточнив, что осадков не ожидается.

В четверг минимальная температура в ночные часы Москве будет колебаться от минус 11 до минус 13, по Московской области местами до минус 20 градусов. Дневная температура в городе составит от минус 8 до минус 10 градусов, по Московской области от минус 7 до минус 12 градусов. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу, передают РИА Новости.

"В выходные сохранится довольная холодная, морозная погода. Фон атмосферного давления будет высоким. Не исключено, что в один из выходных дней будет рекордно высокое атмосферное давление. Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет от минус 10 до минус 15 градусов, дневная от минус 5 до минус 10 градусов", - сказала она.