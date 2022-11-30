Иссык-Куль потрясло землетрясение

30 ноя. 12:24

Сейсмологические станции в Казахстане зафиксировали в среду землетрясение с эпицентром на Иссык-Куле.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11.03 по времени Астаны (08.03 мск), они залегали на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 100 км к югу от Алматы на территории Кыргызстана, практически посередине Иссык-Куля, говорится в сообщении МЧС Казахстана со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция".

Энергетический класс землетрясения составил 9.8, магнитуда MPV 4.6.