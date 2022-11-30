Канатные дороги на "Розе Хутор" возобновят работу 1 декабря

30 ноя. 12:11

С наступлением календарной зимы на курорте "Роза Хутор" вернутся к работе основные канатные дороги, пишет ТАСС.

"В преддверии зимнего сезона 2022-2023 годов после планового проведения регламентных работ, подъемники курорта вновь будут открыты для гостей. С 1 декабря начнут работу канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес" и "Кавказский Экспресс", - сообщили в пресс-службе курорта в среду.

В сообщении уточняется, что горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" начнется 23 декабря. До тех пор подъемники будут работать для проживающих в отелях Горной Олимпийской деревни и для других туристов.

Также с 1 декабря возобновят работу высокогорные качели, малый подвесной мост и аттракцион родельбан.