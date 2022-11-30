Совет Федерации одобрил закон о бюджете до 2025 года

30 ноя. 11:59

Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о федеральном бюджете России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно документу, в следующем году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году – 1,4% ВВП, в 2025 году – 0,7% ВВП. Основной источником покрытия дефицита будут госзаимствования, передает ТАСС.

На 2023 год утвержден бюджет по доходам в сумме 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП). В 2024 году доходы бюджета составят 27,24 трлн рублей, в 2025 – 27,98 трлн рублей. При этом расходы в 2023 году составят 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП), в 2024 – 27,24 трлн рублей, в 2025 – 29,24 трлн рублей.