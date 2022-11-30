Пять автомобилей столкнулись в ДТП в Кабардино-Балкарии

30 ноя. 11:58

В ДТП с участием пяти автомобилей в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) один человек погиб и еще один пострадал, сообщили в среду журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей на дороге "Обход г. Нальчик" в Чегемском районе. В результате происшествия женщина-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью, один мужчина доставлен в лечебное учреждение", - сообщает ведомство.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.