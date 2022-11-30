Россия будет развивать авиа- и судостроительные проекты с Ираном

30 ноя. 12:05

Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, - сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.

Сегодня Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия - Иран.

"Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по проектированию и производству турбин, в сфере судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, а также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", - рассказал Пейманпак, передает РИА Новости.

Также иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в тех сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ, - добавил иранский замминистра.