Китай заинтересовался товарами Азербайджана

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за десять месяцев текущего 2022 года составил $240 млн, выросши на 20%, - рассказал сегодня советник посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Ма Чи, отметив, что основная продукция импорта КНР приходится на долю сырой нефти и химических товаров.

"Мы приглашаем азербайджанских предпринимателей на ежегодно проводимые выставки, которые являются отличным способом выхода на наш рынок. В последний раз в нашей выставке приняли участие 2,8 тыс предпринимателей из 145 стран", - сказал он, отметив, что Китай приветствует расширение торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

Учитывая огромный потребительский рынок Китая, Азербайджан имеет большой потенциал экспортировать в Китай мясную продукцию. Также Азербайджан имеет хороший потенциал вкладывать инвестиции в производство.

"Конечно, мы это направление рассматриваем на взаимной основе и работы в этом направлении ведутся. Считаю также важным расширение электронной коммерции между странами. Так, например, оборот Китая посредством электронной коммерции в годовом выражении составляет $220 млрд, Азербайджан может воспользоваться этим и привлечь в экономику страны большой поток валюты", - добавил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, интерес у Азербайджана к расширению экспорта товаров в Китай большой. "Скажу больше - на территории Китая на данный момент уже открыты торговые дома Азербайджана. То есть в этом направлении деятельность идет, и она не нова. В этих домах в основном представлена сельскохозяйственная продукция Азербайджана промышленного образца. Это вина, варенье, соки и другие виды сельскохозяйственной продукции. Она сравнительно нова на китайском рынке, но сам рынок емок, огромен и рассчитан на перспективу. Единственная проблема между сторонами – это то, что Китай в основном предпочитает торговать через морские порты, в то время как Азербайджан не имеет выхода к открытым морям, и в некотором смысле из-за этого экспорт азербайджанской продукции на китайские рынки становится неконкурентоспособным", - рассказал экономист.

"Во время экспорта продукции приходится несколько раз менять виды транспорта. Если везти ее через территорию Грузии, то здесь преобладает железнодорожный путь в синтезе с морским и довольно емким. Если брать железнодорожный путь через Центральную Азию, то издержки, по сравнению с использованием морского пути, достаточно высоки. Но поскольку цифры растут, и поскольку Китай – это огромный рынок, участники которого вне всякого сомнения заинтересованы в азербайджанской сельскохозяйственной продукции. Сейчас все, что производится в Азербайджане, довольно легко вбирает в себя российский рынок. Поэтому, несмотря на то, что азербайджанские фермеры, а также государство рассматривают диверсификацию поставок, для всех лучше и выгоднее работать с теми рынками, с которыми они непосредственно знакомы и которые географически близко расположены к Азербайджану, - сообщил эксперт.

Что касается азербайджанских возможностей экспорта своей сельхозпродукции в Китай, в частности мяса, то вопрос этот достаточно сложный. "Азербайджан сам импортирует мясо и не является самодостаточной страной. Кроме того, приоритеты в потреблении мяса у Азербайджана и Китая не идентичны: для Азербайджана мясной продукцией номер один является баранина, а для Китая это свинина. Лишь на северо-востоке КНР, в регионах, где проживают уйгуры, вкусовые приоритеты совпадают, поскольку там проживает мусульманское население Китая. Я не знаю, насколько интенсивно работает сельскохозяйственный экспорт в этот регион, но в 90-е годы интенсифицировать торговые отношения между странами помогал импорт из Китая. Что может делать Азербайджан? По мере освоения освобожденных территорий, где земли пригодны как для растениеводства, так и для животноводства, приоритет будет отдан производству готовой промышленной сельскохозяйственной продукции, и по мере ее увеличения возможен и выход на эти рынки. А, учитывая старый опыт, можно будет производить непосредственно те товары, которые китайцам были знакомы еще с советских времен. Так, если мы говорим о мясной продукции, то в первую очередь на ум приходит тушенка, и в первую очередь говяжая. Опять же это зависит от того, насколько интенсивно в Азербайджане будет производиться мясомолочная продукция", - заключил Ровшан Ибрагимов.