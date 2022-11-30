МИД Казахстана: идея газового союза с Россией и Узбекистаном требует изучения

30 ноя. 11:37

Идея создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном должна быть изучена, обсуждать содержание такого союза пока рано, считает заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Его (газового союза) содержание еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Вы же слышали, наверное, комментарий главы государства о том, что следует эту идею еще внимательно изучить, это пока только идея", - сказал он в кулуарах мажилиса парламента.

Василенко отметил, что в дипломатии озвучиваются очень много идей, поэтому они заслуживают пристального внимания специалистов перед тем, как принимается государственное решение.