Грозненские чиновники заработали 20% надбавки к зарплате

30 ноя. 11:20

Зарплаты сотрудников администрации столицы Чечни города Грозного поднимутся на 20%, - сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Сотрудники мэрии добиваются успехов каждый год, а повышение зарплаты простимулирует их достижения в будущем, - пояснил глава региона Рамзан Кадыров, отметив высокие показатели развития города в ключевых сферах, передает "АиФ-Ставрополье".

Также работники администрации Грозного, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили документы на квартиры, которые подарил им фонд Ахмата-Хаджи Кадырова.