Коронавирус выявлен у 6 088 россиян

30 ноя. 11:18

В России за минувшие сутки выявили 6 088 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 405, в Санкт-Петербурге - 598, в Подмосковье - 203. В Краснодарском крае - 72, в Ставропольском крае - 52, в Крыму - 32, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 7, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 590 828.

Госпитализированы за сутки 1 341 человек. Выздоровели 5 557 пациентов, за все время - 20 997 710.

Умерло за сутки 59 человека, с начала пандемии - 392 002.