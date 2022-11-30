Коронавирус выявлен у 6 088 россиян

В России за минувшие сутки выявили 6 088 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве новых случаев 1 405, в Санкт-Петербурге - 598, в Подмосковье - 203. В Краснодарском крае - 72, в Ставропольском крае - 52, в Крыму - 32, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 7, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 2.
Общее число инфицированных в России достигло 21 590 828.
Госпитализированы за сутки 1 341 человек. Выздоровели 5 557 пациентов, за все время - 20 997 710.
Умерло за сутки 59 человека, с начала пандемии - 392 002.