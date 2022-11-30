СФ досрочно освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

30 ноя. 11:07

Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина: решение поддержал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

По словам первого зампреда комитета Сергея Иванова, который является представителем Совета Федерации в Счетной палате, профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в первой половине декабря может сформировать список кандидатов на должность главы Счетной палаты и представить его президенту РФ, передает ТАСС.