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СФ досрочно освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

СФ досрочно освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина: решение поддержал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

По словам первого зампреда комитета Сергея Иванова, который является представителем Совета Федерации в Счетной палате, профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в первой половине декабря может сформировать список кандидатов на должность главы Счетной палаты и представить его президенту РФ, передает ТАСС.

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