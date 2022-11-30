Кавказский заповедник избавляется от "автографов" туристов

30 ноя. 11:03

Надписи, оставленные туристами на скалах в Тисо-самшитовой роще Кавказского биосферного заповедника, удаляют.

Очистить камни и скамейки от чернил помогает шлифовальный инструмент. Также надписи регулярно появляются на знаках и информационных щитах - их приходится заменять новыми.

"Судя по автографам, оставленным на скальном участке Большого кольца Тисо-самшитовой рощи, здесь побывали гости из Москвы, Краснодара, Якутии и еще десятка городов России", - сообщает пресс-служба заповедника.

Отмечается, что этих туристов объединяет "отсутствие культуры и уважения к природе и работе сотрудников объекта".

В заповеднике напомнили, что за самовыражение такого рода посетителям может грозить административная ответственность.