Казахстан на день остался без СМИ

30 ноя. 10:57

Казахстанские СМИ на день отключили на профилактику – АО "Казтелерадио" проводит такие работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей ежеквартально.

"В связи с этим 30 ноября 2022 года с 03:00 до 17:00 будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщила пресс-служба компании, передает Sputnik Казахстан.

Как пояснили в "Казтелерадио", такие работы нужны для обеспечения качественного телерадиовещания, поэтому вещание отключают почти на целый день. Это позволяет провести дополнительные работы по модернизации технических средств, - заверили в компании.